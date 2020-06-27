Телеведущая Ксения Собчак заявила, что подаст иски в суд после нападения на нее в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили. Полиция вернула камеру. Все материалы стерты теми, кто избил мою группу. Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — сказала журналистка.

По ее словам, на других картах памяти остались кадры свидетельств нападения. Собчак пообещала выпустить большой фильм о монастыре на своем канале.

«На этом замолкаю — продолжаем работать, и скоро выпустим большой фильм», — добавила ведущая.

Ксения Собчак также отметила, что в результате нападения на ее съемочную группу у режиссера Сергея Ерженкова был зафиксирован перелом кисти.

Телеведущая и приехала в Свердловскую область для съемок фильма об отстраненном от служения схиигумене Сергие (Николае Романове), который должен был предстать перед церковным судом за свои высказывания о коронавирусе и закрытии храмов 26 июня.