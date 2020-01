View this post on Instagram

Считаю ,что мы сделали в свое время лучшее интервью с Всеволодом Чаплиным,пусть это и нескромно прозвучит. Жалко не успели для ютюба сделать что-то. Интереснейший был человек. Надеюсь он нашел покой. И Бога. В каруселе моя переписка с Антоном по итогу разговора с представителями разных конфессий , а ниже выдержка из того самого интервью: «Собчак: А почему плохо-то в комфорте жить и думать при этом о высокодуховных вещах? Протоиерей Всеволод Чаплин: А потому, что если Господь человека любит, то он его постоянно испытывает, он его бросает из мира в войну, из болезни в здоровье, обратно в болезнь, из безопасности в опасность. Если общество живет спокойно, сыто, самодостаточно и самоудовлетворенно, это значит, что Бог его бросил. Собчак: Падение нефти и так далее — это Бог нас любит? Не оставил? Протоиерей Всеволод Чаплин: Кстати, да. А вам нужно спокойствие пенсионеров, спокойствие медленного умирания, как в Северной Европе? Красовский: А вам хочется, чтобы было весело, чтобы движуха какая-то? Вот у нас сейчас тоскливо, а в Дебальцевском котле движуха? Протоиерей Всеволод Чаплин: Там просто открываются у людей лучшие качества.» полное интервью-на сайте Сноба