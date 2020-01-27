Телеведущая и журналистка Ксения Собчак почтила память ушедшего протоиерея Всеволода Чаплина. Об этом на пишет на своей странице в Интсаграм 27 января.

Собчак вспомнила, какое интервью она брала у Чаплина. Журналистка отметила, что протоиерей был очень интересный человек.

Телеведущая посетовала на то, что не успела снова поговорить с Чаплиным в рамках интервью для своего Youtube-канала.

«Надеюсь он нашел покой. И Бога», — пишет Собчак.

View this post on Instagram Считаю ,что мы сделали в свое время лучшее интервью с Всеволодом Чаплиным,пусть это и нескромно прозвучит. Жалко не успели для ютюба сделать что-то. Интереснейший был человек. Надеюсь он нашел покой. И Бога. В каруселе моя переписка с Антоном по итогу разговора с представителями разных конфессий , а ниже выдержка из того самого интервью: «Собчак: А почему плохо-то в комфорте жить и думать при этом о высокодуховных вещах? Протоиерей Всеволод Чаплин: А потому, что если Господь человека любит, то он его постоянно испытывает, он его бросает из мира в войну, из болезни в здоровье, обратно в болезнь, из безопасности в опасность. Если общество живет спокойно, сыто, самодостаточно и самоудовлетворенно, это значит, что Бог его бросил. Собчак: Падение нефти и так далее — это Бог нас любит? Не оставил? Протоиерей Всеволод Чаплин: Кстати, да. А вам нужно спокойствие пенсионеров, спокойствие медленного умирания, как в Северной Европе? Красовский: А вам хочется, чтобы было весело, чтобы движуха какая-то? Вот у нас сейчас тоскливо, а в Дебальцевском котле движуха? Протоиерей Всеволод Чаплин: Там просто открываются у людей лучшие качества.» полное интервью-на сайте Сноба A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Jan 26, 2020 at 11:15pm PST

Напомним, что 26 января около 16.30 протоиерей Всеволод Чаплин почувствовал себя плохо, сидя на лавочке у храма святого Феодора Студита у Никитских Ворот. Очевидцы вызвали скорую. Медики не успели ему помочь. Они прибыли на вызов через 15 минут, констатировав смерть.

Ему был 51 год. Всеволод Чаплин — бывший глава Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата, бывший член Общественной палаты РФ. С начала 2016 года назначен настоятелем храма преподобного Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве.

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