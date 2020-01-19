Федеральная таможенная служба (ФТС) установила правила содержания и использования служебных собак, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на приказ ФТС.

Соответствующий приказ, разработанный в рамках исполнения закона «Об ответственном обращении с животными», вступил в силу в январе 2020 года.

Согласно документу, собаки могут работать не больше 12 часов в сутки, а всего на службе они могут быть задействованы от трех до пяти лет.

Целесообразность дальнейшей службы определит специальная комиссия. Питомцы, которые по каким-то причинам не могут остаться в строю, подлежат списанию.

В приказе также установлены нормы содержания служебных собак, порядок их обучения и другие нюансы службы четвероногих таможенников.

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