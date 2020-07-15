Собачка, которая когда-то принадлежала знаменитой доктору Лизе, была жестоко растерзана на днях ротвейлером в подмосковном поселке Кратово.

Как стало известно «», на днях местная жительница Елена Журавская выгуливала на улице Зеленая зона свою любимицу — 12-летнюю таксу Шаню. Вдруг ворота одного из участков открылись, оттуда выбежала большая черная собака, повалила владелицу на землю и вцепилась в Шаню. На помощь собачке поспешил один из соседей, он схватил ротвейлера за ошейник, но тут же в его руках непрочный аксессуар порвался. Только когда к грозной псине подошла ее хозяйка, ротвейлер отпустил свою жертву.

В ветлечебнице, куда хозяйка оперативно отвезла Шаню, только развели руками — собачке оставалось жить несколько минут. Через несколько часов ее уже кремировали.

— Полное имя Шани — Шанель, — рассказывает Елена. — Она была моей защитницей и отдушиной много лет. А попала она ко мне случайным образом. Моя дочь когда-то работала с доктором Лизой в одном благотворительном фонде, а потом ушла в декрет. Тогда-то Лиза и отдала ей свою маленькую Шанель, поскольку плотный график работы не позволял ей уделять песику слишком много времени. Но Шаня потом покинула и семью моей дочери — она как-то нагадила на зятя, и собачку отдали мне. С ней мы сроднились и были практически неразлучны.

После трагического случая хозяева ротвейлера Гриши решили подарить Елене новую собаку, но помириться соседям в итоге не удалось — в поселке вдруг всплыла вся правда о кровожадном Грише. Оказалось до Шани он успел растерзать еще четырех собак — они выжили, но остались калеками.

— На мою чихуахуа этот пес напал 27 апреля, еще во время карантина, — рассказала «» соседка Елены Екатерина Хромова. — Мы гуляли по поселку, вдруг открылись ворота, выехала машина и выскочило это чудовище. Голову моей собаки зашивали 4 часа, но все равно она осталась глухой.

Сейчас объединенные общим горем соседи пишут коллективную жалобу в прокуратуру. Заявления в Быковское отделение полиции уже переданы. У пострадавших была надежда на участкового, но тот пока ссылается на более неотложные дела — воинственных узбеков и бытовые семейные ссоры, поэтому приехать и разобраться с этим вопросом пока не может. Но гнев народный в Кратове уже зреет — соседи называют Гришу крокодилом и жаждут его смерти.