СПОРТ

«Собачья Олимпиада»: в Алматы прошло главное событие ездового спорта Казахстана

17:45 03/02/2020

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Рождественская гонка – главное событие ездового спорта в Казахстане. Этой дисциплине в республике всего шесть лет, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Александр Бриус.

В пригороде Алматы за один день прошли соревнования сразу по всем существующим ездовым дисциплинам: скиджоринг, каникросс и заезды на нартах. Первые две дисциплины лишь звучат непонятно, на самом деле они известны абсолютно всем собачникам. Это либо бег со своим питомцем, либо езда за ним на лыжах. Особых навыков здесь, в отличие от гонок в упряжке, не нужно. Все-таки в этой дисциплине скорость достигает 40 километров в час. Да и контролировать собак – весьма непростое занятие.

Уши, лапы, хвост Правила выбора собаки

«Собаки не знакомы, поэтому у всех должна быть нулевая агрессия – как к человеку, так и к другим собакам. Мы этому учим, чтобы собаки не реагировали друг на друга», – сказала директор Казахстанской федерации ездовых собак Светлана Худякова. Успех в ездовых дисциплинах зависит не только от собак. К примеру, дисквалификацию куда проще заработать человеку, нежели животному. Если говорить о каникроссе, то именно собака должна тянуть своего хозяина, а не наоборот. Иногда судьи даже не допускают участников до старта, если видят, что животное совершенно не хочет выходить на дистанцию.

Что касается пород собак, то на этих соревнованиях практически нет ограничений. Среди привычных хаски, маламутов и самоедов, характерных для ездового спорта, здесь можно встретить даже стаффордширских бультерьеров. Как оказалось, бойцовые собаки показывают одни из лучших результатов. Все из-за их природы и характера. «Все их представляют бойцовыми собаками, поэтому мы решили разрушить этот стереотип и показать, что не бывает плохих, агрессивных или бойцовых собак. Бывает плохое воспитание», – подчеркнул тренер ездовых собак Денис Коваленко. Собаки этой породы очень активные и, главное, сильные. Однако в ездовом спорте пока их встретить можно не так часто.





Александр Бриус