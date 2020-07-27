Над зданием генконсульства США в китайском Чэнду, которое по требованию властей КНР прекратило свою работу, спустили американский флаг.

Как сообщает телеканал CGTN, группа сотрудников диппредставительства покинула здание около 6.00 (1.00 мск), в 6.18 американский флаг был спущен. Крайний срок, который дали власти Китая на закрытие генконсульства, истек в понедельник в 10.00 (5.00 мск).

США 21 июля потребовали от Китая закрыть генконсульство в Хьюстоне. МИД КНР назвал это решение политической провокацией и заявил, что примет ответные действия. Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что Вашингтон поручил закрыть генконсульство, чтобы обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

МИД КНР 24 июля потребовал, чтобы генконсульство США в Чэнду провинции Сычуань прекратило свою деятельность. Внешнеполитическое ведомство назвало требования КНР о закрытии американского диппредставительства в Чэнду законным и необходимым ответом. Ответственность за возникшую ситуацию полностью лежит на Вашингтоне, подчеркнул МИД Китая.