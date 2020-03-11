Недавно я стал испытывать боли в ногах после физических нагрузках. Так как раньше такого не было, я отправился в поликлинику. Врач назначил сдать анализы крови и результаты показали, что у меня повысился холестерин . Конечно, врач мне прописал медикаментозное лечение по данному недугу. Но так как я любитель еще и народной медицины, я стал изучать различные рецепты для его лечения или предотвращения. И по традиции я конечно же проверил их на себе. Конечно же у меня было комплексное лечение, то бишь и традиционное и народная медицина. Но в совокупности, как по мне, помогло все на много быстрее, чем если бы я прибегнул бы только к традиционной.

Итак, по сути, если у Вас повышен холестерин, то Вы даже можете об этом и не догадываться, так как особых симптомов нет. Мне как говорится просто «фартануло» , но лучше всего просто сдавать анализы для проверки уровня холестерина. Хотя бы раз в 3 года.

То, что холестерин повышен, это можно понять не сразу, Вы можете почувствовать уже последствия этого процесса.

Например:

боли в мышцах ног при физических нагрузках, как это случилось в моем случае;

боли за грудной клеткой;

кружится голова;

нарушается даже Ваша память.

Все это вышеперечисленное, происходит из-за нарушения кровообращения в сосудах, нарушение происходит в различных органах.

Как же вывести из организма переизбыток холестерина?

На самом деле, наш организм, довольно умный механизм. Регуляция уровня холестерина происходит через желчь, естественным путем. Снизить может холестерин любое желчегонное средство.

Что же из продуктов питания может снизить повышенный холестерин?

Редька, сок редьки. Свекла. Масло (растительное).

А так же нужно побольше употреблять клетчатки, например:

хлеб;

различные каши грубого помола;

овощи и конечно же фрукты.

Нужно побольше быть на свежем воздухе, выезжать в лес, на природу, дачу и обязательно уделять время физическим нагрузкам.

Ну и конечно же, отличные рецепты от меня, по снижению уровня холестерина, которые я испробовал на себе:

Самый, на мой взгляд эффективный рецепт, Вы на повторной сдаче крови, в этом убедитесь, я Вас уверяю! Фасоль(стакан), замочить водой, добавить каплю соды. Отварить. И в два приема, за день, съесть эту фасоль. Это нужно делать на протяжении 3 недель, каждый день. Я большой фанат фасоли и этот способ мне очень сильно пришелся по вкусу! Следующее средство, поможет вообще от всех бед. Такие знаменитые продукты, как лимон и чеснок. И так, поподробней:

нам нужно 250г чеснока;

корень хрена;

лимон(с кожей).

Все измельчить. Добавить воды, такое количество, чтобы оно было равно получившейся смеси. И поставить на ночь в холодильник. Эту смесь нужно употреблять за пол часа до еды и перед сном, по ложке вприкуску с медом. Кстати, если сделать такую же смесь, но без корня хрена, только чеснок и лимон, он очень сильно может повысит Ваш иммунитет.