В России все меньшее число людей считают угрозу коронавируса нового типа преувеличенной. Такая же тенденция наблюдается и во всем мире. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования Gallup International и «Ромир», сообщает «РИА Новости».

Мониторинг стартовал в марте, в апреле была проведена вторая волна опроса. В нем участвовали порядка 17 тыс. человек в 18 странах.

В России снизилось число считающих ситуацию с COVID-19 преувеличенной с 54% в марте до 45% в апреле. И наоборот доля граждан стран, которые не считают угрозу преувеличенной, выросла до 52% с 37%. Затруднились с ответом 4% против 10% в марте. Вместе с тем с 25% до 33% выросло число опрошенных, которые не боится заражения.

«По сравнению с первой волной исследования в марте жители планеты начали больше тревожиться по поводу инфицирования себя или близких: рост с 67% до 75%. При этом доля склонных считать угрозу COVID-19 преувеличенной снизилась в апреле до 33% с 49% в марте», — говорится в исследовании.

На уровень тревожности и беспокойства за здоровье близких влияет глобализация информации, «люди по всему миру смотрят и читают в новостях одно и то же», — считает президент «Ромира» Андрей Милёхин.

Согласно исследованию, больше всего боятся заражения в Индонезии (93%), Южной Корее (89%) и на Филиппинах (88%), а меньше всего — в Пакистане (40%), Швейцарии (37%), в Ираке и Казахстане (по 34%).

По последним данным, лидерами по числу подтвержденных случаев заражения COVID-19 является США — более 789 тыс. человек, на втором месте Испания — чуть больше 200 тыс. и Италия — 181,2 тысячи. По числу смертей первое место тоже у США — 42,303 человек. Россия заболели 47,121 человек, умерли 405 и выздоровели 3,446 человек.