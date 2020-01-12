Роспотребнадзор предупредил, что спать рядом с мобильным телефоном и постоянно носить его в кармане опасно для здоровья. Ведомство опубликовало список рекомендаций, призванных снизить вред от излучения гаджетов.

Так, эксперты не советуют носить телефон в нагрудных карманах и класть его на тумбочку в спальне. Разговоры следует ограничить двумя минутами, а перерыв между звонками должен быть не менее 15 минут. Отвечая на звонок, трубку нужно подносить к уху не сразу, в спустя несколько секунд, потому что мобильники работают на максимальной мощности во время телефонного соединения. Уже спустя 10 секунд излучаемая мощность снижается до нормального уровня.

«Отодвинув трубку от уха всего на сантиметр и увеличив таким образом расстояние до мозга вдвое, можно понизить мощность излучения воздействия на мозг в четыре раза», — заявили в Роспотребнадзоре.

Очки с металлической оправой при разговоре рекомендуется снимать, чтоб не увеличить интенсивность электромагнитного поля, воздействующего на человека.

Также не следует злоупотреблять мессенджерами и играми. Это отрицательно сказывается на суставах пальцев и кисти, а также ухудшает зрение.

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