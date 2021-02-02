Специалисты высказали свои прогнозы относительно того, когда мы сможем перестать использовать защитные маски.

Уже без малого год мы не можем зайти в автобус или магазин без защитной маски, а многим приходится носить ее по много часов в день на работе. Все уже порядком устали, но безопасность — превыше всего.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что сейчас уже порядка 20-25% россиян имеют антитела к коронавирусу, поэтому есть надежда, что уже в этом году мы сможем отказаться от ношения масок в общественных местах.

Кроме того, началась вакцинация, которая позволит быстро увеличить количество людей с иммунитетом. А это незамедлительно приведет к сокращению распространения коронавируса.

По мнению вирусолога Алексея Аграновского, есть предпосылки к тому, что от масок мы сможем отказаться уже к лету. Прежде всего потому, что имеется вакцина, а также наблюдается снижение заболеваемости.

Однако есть еще один момент, связанный с психологией. Мы уже давно носим маски и теперь отказаться от них будет не так то просто. Хотя и в этом есть плюс — если однажды нам снова придется вернуться к строгим профилактическим мерам, это уже не будет таким потрясением, как в начале пандемии коронавируса.

Ранее российский врач прокомментировал требование рожать в масках.