СПОРТ

Снежки по правилам: в Мурманске набирает популярность юкигассен

20:46 02/01/2020

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В Мурманске среди новогодних забав популярен юкигассен. В переводе с японского это означает «снежная битва», передает корреспондент телеканала «МИР 24» Максим Васильчук. Юкигассен начинается с подготовки снежков. На одну команду нужно 270 штук. Для этого берется снег и специальная форма. Все приминается, трамбуется и накрывается. Должны получиться ровные снежки диаметром семь сантиметров. Голову от таких снарядов лучше защитить, поэтому без шлема на площадку не пускают. Фитнес-тренера Дину Юрченко в юкигассен пять лет назад привел муж. Сейчас она – один из лучших юкки-защитников среди команд Мурманска.

«Самое главное – всегда смотреть вперед, чтобы видеть снежок, быть готовым увернуться. Никогда нельзя бегать спиной, стоять надо желательно боком, чтобы можно было увернуться», – рассказала Дина Юрченко.

На поле – две команды по семь человек: три защитника и четыре нападающих. Есть еще капитан и запасные. Передавать снежки друг другу можно только по земле. Когда белые снаряды заканчиваются, в ход идут соксы – мячики с поролоном. Задача нападающего – выбить соперника и добраться до вражеского флага. Защитники с другой стороны подают снежки и помогают нападающим. Правда, они не могут перейти через красную линию. Тактика «лучшая защита – это нападение» здесь работает не всегда. Иногда лучше просидеть в укрытии, а потом нанести внезапный удар. Когда в тебя все-таки попадают снежком, нужно покинуть площадку.

«В Мурманске у нас всегда очень много снега. С детства все привыкли играть в снежки. Это азартно, а с правилами еще и намного интересней. Здесь можно выработать свою тактику, стратегию», – рассказала главный судья соревнований Ольга Лопинцева.

Если основное время закончилось вничью, назначаются юкки-пенальти – пять бросков у каждой команды. Задача – попасть в каску. В Мурманске больше 20 команд. Спортсмены ездят на соревнования в Норвегию. Коллектив из Заполярья уже дважды выигрывал главный турнир по снежкам в Европе.





Максим Васильчук