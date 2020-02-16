СПОРТ

Снега хватит всем: Беларусь готова принять два крупных чемпионата по биатлону

17:28 16/02/2020

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Нынешняя зима – сплошное разочарование для белорусских спортсменов. Снега ждут как чуда. Но тем не менее уже в конце февраля спорткомплекс «Раубичи» под Минском будет принимать сразу два крупных соревнования по биатлону. Где снег возьмут, узнавала корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Искусственный снег в спорткомплексе – продукт ценный. Он по расписанию «рождается» из специальных пушек. Еще на прошлой неделе эта снежная артиллерия работала без устали – сразу 10 тысяч кубометров снега. Сейчас пушки молчат. Ведь для снежного «залпа» нужно как минимум устойчивые полтора градуса мороза. Для нынешней белорусской зимы это явление редкое.

«Если в прошлые годы при таких температурах мы уже выключали пушки, то в этом году начинаем только включать. Было несколько дней, когда температура была немного выше нуля, но очень низкая влажность. Поэтому снег и при плюсовых температурах получался», – говорит заместитель директора Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Леонид Карась.

Но за всю зиму спорткомплекс не останавливал работу ни на день. Спринтерский круг выдержал и дождь, и плюс семь на градуснике. Дыры подлатали. Теперь трассу толщиной в снежных полметра обкатывают и любители, и спортсмены. Которые и вовсе говорят: натуральный снег им не так-то и нужен.

«Искусственный снег более кристаллический, то есть там маленькие ледышки. На нем скольжение более высокое, чем на натуральном – особенно который выпал накануне. Скольжение замедляется, и, соответственно, больше сил тратишь на прохождение дистанции», – рассказывает чемпион Беларуси по биатлону Александр Мацкевич. Ратраки на эти снежные горы еще не ступали – так больше шансов, что запасы не истощатся. Ведь в марте «Раубичи» должны были принять финал кубка IBU. А тут еще словно снег на голову – новости из эстонского Отепя: слишком тепло, для чемпионата Европы по биатлону нужно искать новое место. Белорусский спорткомплекс решил спасти континентальные соревнования.

«Это неожиданно. Мы об этом узнали только на прошлой неделе. Мы ведь готовились к Кубку IBU, который должен был пройти после чемпионата. Но это даже больше преимущество. Кто-то хотел ехать в Эстонию, кто-то – к нам. А сейчас будет все в одном месте. Поэтому многие команду едут и остаются здесь. И финал Кубка IBU будет сокращен на один день», – говорит директор Республиканского центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Александр Гагиев.

Первая гонка уже 26 февраля. Специалисты успокаивают: снега должно хватить, а если проблемы все-таки возникнут, ценным продуктом по нынешним погодным меркам готовы поделиться другие спорткомплексы.





Ольга Баранова