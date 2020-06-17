Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили во время строительных работ в северо-восточном округе Москвы. Об этом в среду, 17 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На стройплощадке на улице Серебрякова строителями обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны, на место следуют саперы», — приводит агентство слова собеседника.

Сообщение о том, что во время монтажно-строительных работ по адресу: улица Серебрякова, 38, обнаружен цилиндрический предмет со следами коррозии, поступило в 15:38, сообщили в ГУ МВД по Москве.

11 июня спасатели обезвредили 50-килограммовую авиабомбу SC-50 времен Великой Отечественной войны на проспекте Победы в Севастополе. Она была найдена при проведении земляных работ.