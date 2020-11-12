Вдова старшего лейтенанта Романа Федина Юлия, погибшего при крушении вертолета Ми-24 в Армении, рассказала, что в день трагедии особенно волновалась за мужа.

«Я весь день волновалась. Было постоянное чувство тревоги. Я писала ему за 15 минут до трагедии. Написала ему, что очень скучаю и переживаю за него. Но смс не дошло… Это были самые длинные 15 минут», — сказала Юлия Федина изданию «Подъем».

По ее словам, когда вертолет сбили, новость об этом почти сразу появилась в интернете. Она стала звонить мужу, но дозвониться уже не смогла.

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«И я всё поняла… Но до сих пор не верю. Мне кажется, что он скоро позвонит и скажет, что всё хорошо», — призналась вдова.

Юлия подтвердила, что ждет ребенка. По ее словам, она «старается держаться ради Ромы и малыша».

Как сообщал «Рамблер», российский боевой вертолет Ми-24 был по ошибке сбит азербайджанскими военными в Армении 9 ноября. Выстрел был сделан из ПЗРК со стороны Нахичевани. Два члена экипажа погибли, третий получил травмы. Ми-24 сопровождал автоколонну военной базы РФ в Армении вне зоны боевых действий. Азербайджан признал вину в уничтожении самолета, принес извинения российской стороне и заявил о готовности выплатить компенсацию.

10 ноября президент России Владимир Путин назвал имена погибших в Армении военных летчиков и почтил их память минутой молчания.