Турецкие мужчины назвали достоинства и недостатки русских женщин.

Портал Anews собрал ряд высказываний о россиянках пользователей турецких интернет-форумов.

Судя по большинству реплик, турки считают русских женщин красивыми и легкодоступными. Многие мужчины признаются, что не нравятся турецким женщинам, зато крутят любовь сразу с несколькими туристками из России.

По мнению турков, россиянки не слишком разборчивы. Чтобы их покорить, достаточно всего лишь проявить интерес и сделать несколько комплиментов.

«Русские женщины, видимо, так страдают от недостатка любви дома, что когда проявляешь к ним чувства, они сразу на все готовы и смотрят на тебя, как на султана. Конечно, турецким мужчинам такое нравится!» — считает один из форумчан.

Мужчины отмечают, что общение с русскими повышает их уверенность в себе.

«Русские девушки сильно повышают самомнение турецких мужчин. Знаю, что меня, например, турчанки считают некрасивым и говорят подругам: встретишь и получше. С ними я все время не уверен в себе, не то что с русскими», — говорит участник дискуссии.

Впрочем, другие отмечают, что русские женщины не так просты, как кажутся. По их мнению, они лишь строят из себя наивных, чтобы привязать мужчину покрепче.

В перечень недостатков россиянок турецкие мужчины включили их доступность. Некоторые признались, что готовы к отношениям с русскими лишь на территории отеля, а в традиционном обществе находиться с ними стыдно.

«На курорте многое позволительно, а для традиционного общества они слишком развязны, к тому же любят нарочно вести себя так, чтобы вызвать ревность. И еще из-за разницы культур (или глупости) они могут прилюдно обвинять и унижать своего мужчину», — пожаловались турки.

Впрочем, форумчане отметили, что те их соотечественники, которые все же женились на русских, вполне довольны семейной жизнью.

«Все турки с русскими женами, которых я знаю в Анталье, Сиде, Анкаре и т.д., в целом очень довольны. Разводы бывают, но очень редко», — заявил один из мужчин.

Как сообщал «Рамблер», ранее соцопрос туристического сайта Momondo показал, что лишь 23% российских туристов обоих полов когда-либо заводили курортный роман.