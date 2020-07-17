Запрет на въезд в США из-за пандемии коронавируса не будет касаться студентов из стран Европы, которые обучаются в американских учебных заведениях, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на разосланный конгрессменам циркуляр госдепартамента.

Президент США Дональд Трамп с 14 марта ввел запрет на въезд в США из стран Шенгенской зоны. Подписанный Трампом указ о запрете не содержит временных ограничений и действует до тех пор, пока президент не отменит его действие.

Согласно пояснению госдепа, европейские студенты с американской визой смогут осенью прибыть в США для занятий, несмотря на запреты. Это же касается учащихся, которые еще не имеют визу, но могут ее получить.

«Предоставление (этого исключения — ред.) поможет экономическому восстановлению от пандемии COVID-19 и укрепит ключевые компоненты наших трансатлантических отношений», — говорится в документе.

Во вторник власти США отменили распоряжение, которое аннулировало визы находящихся в стране иностранных студентов, чьи занятия из-за коронавируса были переведены исключительно в онлайн-формат. Ранее администрация Трампа требовала, чтобы иностранцы по студенческой визе учились в Соединенных Штатах очно либо покинули страну.