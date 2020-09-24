Ведущий программы «Время покажет» Артём Шейнин получает самую большую зарплату на телевидении. Его заработок за год составил 99,7 млн рублей.

На втором месте главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и её муж, ведущий Тигран Кеосаян. На двоих супруги заработали 156 млн рублей, пишет URA.RU.

Далее в рейтинге Владимир Соловьёв, который за год получил 52,6 млн рублей. Ольга Скабеева и Евгений Попов заработали за год на двоих 25,7 млн рублей.

Роман Бабаян, ведущий программы «Своя правда» на НТВ получил 52,6 млн рублей. Журналист РЕН ТВ Андрей Добров — 7 млн рублей, телеведущая «Россия 1» Наиля Аскер-Заде заработала за год 6,5 млн рублей, её коллега Дмитрий Киселёв — 4,6 млн рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Шепелев проговорился о своей годовой зарплате на телевидении. Ведущий не стал отрицать, что в программе «На самом деле» ему платили 30 млн рублей в год.