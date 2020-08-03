Захвативший заложников в бизнес-центре в Киеве мужчина требует 40 тысяч гривен (чуть более 106 тысяч рублей), сообщило издание «Страна.ua»

«Я уже счастливо ухожу отсюда. Работников банка эвакуировали. Террорист хочет 40 тысяч гривен, говорит, что у него бомба», — приводит издание слова Ольги Артюшенко, которая находилась в здании.

При этом в МВД Украины не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Ранее стало известно о захвате заложников в отделении одного из банков на Украине. Преступник заявил, что в его рюкзаке находится бомба. При этом он сам попросил вызвать полицию. Сотрудники банка покинули здание, по собственному желанию осталась только руководительница отделения.

С мужчиной ведутся переговоры. По предварительной информации, это гражданин Узбекистана.