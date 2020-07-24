Волна выселений должников из арендованного жилья может прокатиться по США в связи с истечением в субботу федерального запрета на такие действия, сообщает в пятницу издание The Hill.

Соответствующий мораторий ввел президент Дональд Трамп в марте этого года в свете пандемии коронавируса, когда многие стали терять работу и оказались не в состоянии оплачивать жилье. По информации издания, в ходе недавней переписи выяснилось, что около 23,7 миллиона человек не имеют уверенности или не полностью уверены в своей способности оплатить ренту за следующий месяц, что составляет около трети всех арендаторов жилья в стране. Половина из опрошенных сообщила, что не платила за предыдущий месяц.

Подобные моратории были продублированы и на уровне штатов, однако их сроки действия тоже заканчиваются, пишет The Hill.

Ряд сенаторов-демократов пытаются протолкнуть через Конгресс несколько инициатив, направленных на обеспечение защиты съемщиков, в том числе продление моратория до марта 2021 года.

С другой стороны, организации, объединяющие арендодателей, призывают Конгресс не продлевать мораторий, а выделить средства на помощь в выплате за жилье. По оценкам Национальной коалиции жилья для людей с низкими доходами размер такой помощи по стране может составить 100 миллиардов долларов.