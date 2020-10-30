Европейский центральный банк намерен усилить поддержку экономики еврозоны, чтобы смягчить воздействие второй волны заражений коронавирусом, способное развернуть вспять восстановление после весенних локдаунов.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард сообщила о намерении банка усилить в декабре и так уже мощное денежно-кредитное стимулирование. Это заявление было сделано на следующий день после того, как крупнейшие европейские экономики — Германия и Франция — объявили об ужесточении карантинных мер.

Выступая в четверг на пресс-конференции, Лагард сказала, что экономика еврозоны, только начавшая подниматься после самого тяжелого за послевоенный период падения, в ближайшие месяцы существенно замедлится, так как рост числа заражений приводит к введению ряда ограничений во многих странах Европы.

По итогам декабрьского заседания центральный банк может объявить о пакете мер, включающем увеличение покупок облигация на миллиарды евро, а также понижение процентных ставок и более дешевые кредиты банкам.

«ЕЦБ принял меры во время первой волны, и он примет меры во время второй волны, и мы применим такую же гибкость», — сказала Лагард.

После ее выступления европейские фондовые рынки росли, евро снизился против доллара США, а доходность облигаций стан юга Европы снизилась на ожиданиях того, что ЕЦБ увеличит покупки суверенного долга стран еврозоны.

«Лагард ясно дала понять, что ЕЦБ контролирует ситуацию, что он тверд и един, — сказал старший портфельный менеджер BlueBay Asset Management Каспар Хенсе. — Она выступила на всех фронтах».

Ожидается, что в пятницу выйдут данные, которые покажут, что в 3-м квартале по сравнению со 2-м кварталом экономика еврозоны выросла примерно на 9% по сравнению с предыдущим кварталом. Это был быстрый темп восстановления после весенних локдаунов.

По словам Лагард, летом импульс экономики замедлился в результате роста числа заражений, потому что потребители избегали походов в рестораны, путешествий и массовых развлечений, а компании стали более осторожными. Некоторые экономисты ожидают, что в 4-м квартале экономика еврозоны сократится.

Замедление экономики еврозоны совпало с относительной устойчивостью американской и азиатской экономик. Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе сократилось до минимального уровня с начала пандемии.

Китай и Япония благодаря принятию различных мер и дисциплинированности населения смогли понизить темпы заражения. В четверг Банк Японии оставил в силе текущую денежно-кредитную политику, хотя и понизил прогноз роста ВВП на заканчивающийся в марте финансовый год.

На этой неделе власти Франции и Германии объявили о введении широкомасштабных ограничений, которые могут развернуть вспять только что начавшееся восстановление экономики. Правительства других стран, в частности, Италии, также ужесточают ограничения.

Крупнейший в мире по продажам производитель автомобилей автопроизводитель Volkswagen AG, объявил в четверг, что в этом году из-за пандемии прибыли компании сильно снизятся.

«Экономику нельзя включать и выключать, как мотор, не нанося ей ущерба, — сказал главный экономист Commerzbank Йорг Кремер. — Многие компании все еще не оправились от первого локдауна».

Пока уровень безработицы в Европе остается более низким, чем в США, благодаря государственным программам сохранения рабочих мест. Стоимость государственных заимствований в таких не самых богатых странах еврозоны, как Италия, хотя и росла в последнее время, но находится намного ниже весенних пиков.

По словам некоторых экономистов, во время действия новых карантинных мер крупный производственный сектор еврозоны может чувствовать себя лучше, так как компании применяют опыт обеспечения безопасности, полученный во время первой волны пандемии, а также благодаря усилению спроса со стороны Китая и США.

«Опыт США показывает, что вторая волна пандемии вовсе не обязательно приводит ко второй сильной рецессии», — сказал Кремер.

Тем не менее, ЕЦБ готовится к отсроченной волне банкротств компаний и сокращению рабочих мест позднее в этом году. Проведенный на этой неделе банком опрос указал на вероятность роста проблемных кредитов и ужесточения условий кредитования. В сентябре потребительские цены в еврозоне снизились на 0,3% при целевом уровне роста цен чуть ниже 2%.

По словам некоторых экономистов, вторая волна карантинных мер, хотя и менее жестких, чем весной, может нанести более сильный ущерб.

То, что работают учебные заведения, промышленные предприятия и другие компании, может обеспокоить домохозяйства и предпринимателей, что окажет давление на личное потребление и инвестиции. При этом будет остро стоять вопрос о том, насколько быстро темпы заражения будут замедляться, сказал бывший экономист МВФ Оливье Бланшар.

По его словам, на этот раз властям европейских стран, вероятно, нужно будет поддерживать компании грантами, а не кредитами, поскольку дополнительные кредиты обусловят очень высокие уровни корпоративной задолженности и банкротств. Это повысит стоимость нового стимулирования и может поднять вопросы о том, как уязвимые государства юга Европы будут погашать свои долги.

ЕЦБ уже поддерживает правительства стран еврозоны, массированно покупая их долги, что способствует снижению стоимости заимствований. В четверг банк заявил, что продолжит покупать государственные и корпоративные облигации в рамках объявленной в марте чрезвычайной программы покупки активов как минимум до конца июня 2021 года. ЕЦБ также оставил ключевую процентную ставку на уровне —0,5%.

По мнению большинства аналитиков, в декабре ЕЦБ, возможно, продлит программу покупки облигаций и увеличит ее объем, дополнительно купив до конца года активы на 500 млрд евро. По расчетам Commerzbank, с начала пандемии ЕЦБ посредством покупки облигаций фактически финансирует все дополнительные расходы властей стран еврозоны. Новые покупки облигаций также могут поддержать экспортеров еврозоны за счет ослабления евро, который в последнее время вырос против доллара США.

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