Александра Захарова, дочь покойного худрука «Ленкома» Марка Захарова, состоит на учёте в наркологической клинике. Народная артистка России испытывает проблемы с алкоголем.

О том что у него на учёте состоит именитая пациентка, рассказал главврач клиники Дмитрий Вашкин.

Мы ведем базу всех известных людей с симптомами алкогольной зависимости. Александра Захарова, увы, к ним принадлежит, — приводит слова врача «Экспресс газета».

За Захарову заступилась вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Она назвала коллегу «несчастной бабой», у которой нет ни мужа, ни детей, ни друзей, а только деньги.

Слухи о проблемах у Захаровой с алкоголем ходят давно. В частности, театралы предполагают, что это могло стать причиной развода Захаровой с Владимиром Стекловым, с которым она прожила в браке девять лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в честь российского режиссёра Марка Захарова назовут улицу в Москве. Имя Захарова получит Настасьинский переулок, который находится неподалёку от «Ленкома».