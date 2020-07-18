Бразильский нападающий Халк, выступающий за китайский клуб «Шанхай СИПГ», может вернуться в петербургский «Зенит», с которым стал чемпионом России по футболу.

Как сообщает южноамериканский портал UOL, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован также турецкий «Галатасарай». При этом самому футболисту надоело скитаться по миру и он склоняется к переходу в бразильский «Палмейрас».

В июле форвард поздравил «Зенит» с завоеванием титула чемпионата России и заявил, что больше не хочет играть в Китае.

Халк перешел в «Шанхай СИПГ» из петербургского «Зенита» в 2016 году. На его счету 69 голов в 125 матчах за китайскую команду, с которой он стал чемпионом Поднебесной в 2018 году. Форвард также выступал за португальский «Порту», бразильскую «Виторию», японские «Кавасаки», «Консадоле Саппоро» и «Токио Верди».

Hulk é uma boa para clubes do Brasil? Mauro diz ponto-chave de análises https://t.co/492bDmw79A — UOL Esporte (@UOLEsporte) July 17, 2020

За петербургский клуб форвард выступал с 2012 по 2016 год, забив 76 мячей в 148 матчах. В составе «Зенита» Халк стал чемпионом, обладателем Кубка и Суперкубка России, а в сезоне-2014/15 оказался лучшим бомбардиром чемпионата (15 голов).

В составе сборной Бразилии Халк провел 48 матчей, в которых забил 11 мячей, выиграл Кубок конфедераций (2013) и стал серебряным призером Олимпийских игр в Лондоне (2012).