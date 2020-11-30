Украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении газопровода «Северный поток 2», сообщает газета Wall Street Journal.

Речь идет о Вадиме Гламаздине, советнике председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», и о директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Украинцы в течение четырех лет «закулисно» работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству «Северного потока 2», пишет газета.

Украинцы еще в 2016 году хотел помешать сооружению газопровода: Гламаздин, который тогда работал в кабмине Украины, и Харченко направили письма тогдашнему госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину, но те на них не ответили.

Впоследствии знакомы Гламаздина в Вашингтоне свел его с Даниэлем Вайдичем, лоббистом, который работал в комитете сената по международным отношениям. Тот предложил изменить подход. По его словам, он помогал в 2014 году разрабатывать санкции в отношении России, которые заставили компанию ExxonMobil выйти из проектов с «Роснефтью». В результате нефтяная компания потеряла доступ к важным технологиям, реализация проекта была приостановлена.

Вайдич отметил, что «это была модель, которую мы применили по отношению к „Северному потоку 2“. В 2018 году Гламаздин и Харченко, пишет газета, привлекли аналитические центры к поиску уязвимостей в проекте. Такая уязвимость была обнаружена.

Как отмечает WSJ, один московский эксперт заявил, что в России нет судов, которые могли бы прокладывать трубы соответствующего диаметра на необходимой глубине. При этом Дания запрещает судам становиться на якорь в некоторых районах Балтийского моря из-за того, что там могут находиться неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны. Компания „Газпром“ тогда заключила соглашение со швейцарской фирмой Allseas Group SA, чье судно могло прокладывать трубы, не становясь на якорь.

После этого Гламаздин и его коллеги решили „заняться трубоукладочными судами“. Тогда они решили обратиться в конгресс и установили при помощи Вайдича контакт с сенатором Тедом Крузом. Тот помог привлечь к разработке санкций сенатора Жанну Шахин. В 2019 году они разработали законопроект о введении санкций против компаний, содействующих строительству газопровода. Компания Allseas стала основной их целью.

Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

Гламаздин заявил газете, что новые санкции, когда их утвердят и они станут законом, должны стать „последним гвоздем в крышку гроба проекта“.

«Северный поток 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — «Газпромом». Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Видео дня. Доллар может подешеветь после распространения антиковидных вакцин