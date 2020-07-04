Новая коронавирусная инфекция выявлена у советника в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа и возлюбленной его сына Дона Трампа-младшего Кимберли Гилфойл, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что о результате теста Гилфойл, ответственной за сбор средств в предвыборной кампании Трампа, стало известно в пятницу. Неделю назад она приняла участие в митинге президента в Талсе, который проходил на закрытом стадионе, напоминает газета.

По данным телеканала NBC, результат теста на COVID-19 сына Трампа показал отрицательный результат.

Митинг в Талсе (штат Оклахома) 20 июня стал первым массовым мероприятием с участием Трампа с начала пандемии коронавируса в начале марта. Его посетили более 6 тысяч человек. Трамп провел митинг на закрытом стадионе вопреки рекомендациям специалистов об опасности распространения коронавирусной инфекции. Несмотря на то что каждый пришедший на митинг подписывал документ, что не будет иметь претензий к организаторам в случае заражения, почти никто в зале не был в защитной маске, люди стояли перед сценой и на трибунах рядом друг с другом.

В мае у ряда сотрудников Белого дома обнаружили коронавирус, после чего там были усилены меры предосторожности. В частности, вирус был найден у пресс-секретаря Майкла Пенса Кэти Миллер. Как сообщалось ранее, Пенс и Миллер находились в одном помещении в Белом доме. Также сообщалось, что COVID-19 был выявлен у одного из военных из окружения Трампа.

По данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, рекордное число случаев заражения коронавирусом нового типа за сутки было зафиксировано в США, в стране выявили свыше 52,2 тысячи новых случаев заражения. За все время в США выявили более 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 128 тысяч человек. Выздоровели более 781 тысячи заразившихся.