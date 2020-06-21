Как стало известно изданию «Чемпионат», все игроки и тренерский штаб столичного футбольного клуба «Динамо» помещены на карантин, так как в команде выявили случаи заражения коронавирусом нового типа. Все произошло перед матчем 23-го тура Российской премьер-лиги, в котором москвичи должны сыграть с “Краснодаром”.

Как сообщил ранее агент Дмитрий Селюк, положительными оказались тесты у полузащитника Шарля Каборе и нападающего Клинтона Н’Жи. Также СМИ пишут об обнаружении инфекции у нападающего Николая Комличенко и полузащитника Себастьяна Шиманьски.

Матч между «Краснодаром» и «Динамо» должен состояться в воскресенье в 20:00 по московскому времени.