Военным 204-й Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется в Луцке, приказали осушить лужи на территории части перед приездом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «24 канал».

По словам источника телеканала, командование части отдало такой приказ под видом ремонта дорог, которого не было около 20 лет.

"Военные выгребали воду из луж бутылками и листьями, таким образом осушая болото. <…> Сначала военные осушили ямы, после чего их залили смолой и засыпали гравием", — говорится в сообщении.

Такой «ремонт» провели на выезде с летного поля на КПП, отмечает телеканал.

На сегодня запланирована рабочая поездка Зеленского в Волынскую область, среди прочего он посетит и 204-ю бригаду.