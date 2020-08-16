Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан умер незадолго до тридцатилетия. Об этом сообщает портал zakon.kz.

По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце. Он умер в Лондоне. Другие подробности пока не сообщаются.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, работал в главном разведывательном управлении министерства обороны Казахстана. Увлекался футболом и некоторое время назад даже пробовал играть за «Портсмут».

© AFP 2020 / Alexander NemenovПрезидент Казахстана Нурсултан Назарбаев и его внук Айсултана на голосовании в Астане. 10 января 1999