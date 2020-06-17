Телеграм-канал «112» сообщает, что внук экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь устроил ДТП в центре Москвы. Информацию подтверждает телеканал РЕН и сообщает, что ДТП произошло на улице 1905 года.

«По нашей информации, он был пьян», — говорится в сообщении «112», приводятся фото с места происшествия. На кадрах показаны две разбитых иномарки.

«У него найдено 0.738 промилле алкоголя», — добавляет телеграм-канал.

Также указывается, что предполагаемого виновника аварии доставили в отделение полиции.

«К счастью, никто не пострадал. Кроме самого Игоря — у него небольшая травма головы», — сообщает Mash.

Официальных комментариев МВД пока не поступало.

В марте 2017 года Ишаев стал виновником ДТП на АД: на огромной скорости он врезался в попутную машину, та сбила другую, а «Мерседес» Ишаева следом перевернул фуру.