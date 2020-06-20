Руководство ВМС США отказалось восстановить в должности капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье, отправленного в отставку после того, как его письмо о вспышке коронавируса на борту судна попало в СМИ, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на заявление представителя Объединённого комитета начальников штабов ВС США вице-адмирала Майкла Гилдея.

Как ранее сообщала газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей ВМС США, военно-морское руководство рекомендовало восстановить Крозье в должности. Министру обороны США Марку Эсперу тогда сообщили об этих рекомендациях вице-адмирал Майкл Гилдей и исполняющий обязанности министра военно-морских сил Джеймс Макферсон.

«Если бы я знал тогда то, что я знаю сейчас, я бы не вынес этой рекомендации», — заявил в пятницу в Пентагоне Гилдей, слова которого приводит телеканал.

Он добавил, что после этого расследования ему стало ясно, что капитан Крозье не действовал в соответствии со стандартами, которых он ожидает от командиров.

Как напоминает ряд СМИ, более 1 тысячи моряков на авианосце заразились COVID-19. Капитана судна Крозье сняли с должности после того, как в СМИ появилось его письмо к руководству с просьбой снять на берег большую часть команды. Раскритиковавший публично в жестких выражениях действия капитана и.о. министра ВМС Томас Модли подал рапорт министру обороны с просьбой об отставке, которая была удовлетворена.