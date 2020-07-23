Американский столичный клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) США «Вашингтон Редскинз» («Краснокожие Вашингтона») будет называться «Футбольная команда Вашингтона», сообщает телеканал ESPN со ссылкой на свои источники.

По его данным, желто-бордовые цвета клуб менять не будет, как и дату своего основания — 1932 год.

Ранее «Редскинз» и бейсбольный клуб «Кливленд Индиенс» («Кливлендские индейцы») объявили, что задумаются над сменой названий, к чему их давно призывают активисты. По их мнению, названия «краснокожие» и «индейцы» оскорбляют представителей коренных народов Америки, которых в США сейчас принято называть именно так. Разговоры о необходимости смены названия активизировались на фоне волны массовых протестов против расизма, которая прокатилась по США после смерти в Миннеаполисе от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда.

Президент США Дональд Трамп выступал против переименования двух команд на фоне протестов против расовой дискриминации.

Название «Редскинз» появилось у команды в 1933 году, когда она еще базировалась в Бостоне. Клуб переехал в Вашингтон в 1937 года. «Редскинз» пять раз становились чемпионами НФЛ.