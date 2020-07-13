Клуб НФЛ «Вашингтон Редскинз» планирует в понедельник объявить об изменении названия, о новом названии команды будет сообщено позднее, передает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее команда по американскому футболу «Вашингтон Редскинз» («Вашингтонские краснокожие») и «Кливленд Индиенс» («Кливлендские индейцы») заявили, что задумаются над сменой названия, к чему их давно призывают активисты. Президент США Дональд Трамп выступал против переименования двух команд на фоне протестов против расовой дискриминации.

В свою очередь, специализированное издание Sports Business Journal передает со ссылкой на источники, что новое название будет объявлено не сразу, поскольку еще не решены проблемы с товарными знаками. «Инсайдеры» сообщили изданию, что «тщательный пересмотр названия» уже завершился.

Сроки объявления нового названия неясны, однако в команде понимают «срочность» такого шага.

Название «Редскинз» появилось у команды в 1933 году, когда она еще базировалась в Бостоне. Клуб переехал в Вашингтон в 1937 года. «Редскинз» пять раз становились чемпионами НФЛ.

В США прошли массовые протесты и беспорядки на фоне убийства белым полицейским афроамериканца Джорджа Флойда при задержании в Миннеаполисе.