Власти Турции задержали четырех человек по подозрению в шпионаже в пользу Франции, сообщило турецкое издание Daily Sabah.

По его данным, подозреваемые «собирали информацию о внутренней работе консервативных организаций, религиозных групп и турецкого управления по делам религий, а также о его сотрудниках».

По сведениям газеты, задержанные использовали поддельные удостоверения личности, якобы принадлежавшие агентам национальной разведывательной организации Турции. Они утверждали, что собирают данные о террористических группировках, в том числе о группировке «Исламское государство»*.

Сообщается, в частности, что одного из подозреваемых, Метина Оздемира, завербовали французские военные, когда он служил в Афганистане. По возвращении во Францию Оздемир начал работать в генеральном консульстве Франции в Стамбуле, а через некоторое время, в 2013 году, встретился с человеком, «тесно связанным» с главным управлением внешней безопасности Франции, французской разведкой. Тот, как сообщается, пообещал Оздемиру в обмен на «некоторую информацию» помочь с поступлением на службу в Иностранный легион.

По собственному признанию, Оздемир собрал и передал французским властям информацию о 120 лицах, включая имамов. Отмечается также, что он привлек к шпионской деятельности еще трех человек.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.