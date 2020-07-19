Владелец китайской социальной сети TikTok компания ByteDance прервала переговоры об открытии штаб-квартиры в Великобритании и создании там трех тысяч рабочих мест на фоне ухудшения отношений между Лондоном и Пекином, сообщает британская газета Sunday Times.

Владелец китайской социальной сети, по данным источников, уже несколько месяцев ведет переговоры с британским правительством. Решение о приостановке диалога было принято на фоне «более широкого геополитического контекста» и роста напряженности между государствами.

Среди причин такого решения также указывается запрет Великобритании на покупку 5G оборудования у китайской Huawei и ситуация с законом о нацбезопасности Гонконга.

Отмечается, что в случае улучшения отношений между Западом и КНР компания может возобновить планы по открытию штаб-квартиры в Великобритании, однако принятие решения в скором времени не ожидается. Наиболее вероятным местом создания новой штаб-квартиры TikTok считается Лондон.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.