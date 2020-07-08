Федеральная торговая комиссия и министерство юстиции США расследуют сообщения о том, что китайская социальная сеть TikTok не соблюдала требования к защите конфиденциальности детей в интернете, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу Fox News заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность запретить работу на территории страны китайского приложения TikTok.

Власти США в 2019 году оштрафовали TikTok за нарушение закона о защите конфиденциальности детей и потребовали от компании удалить видео, загруженные детьми младше 13 лет. Однако в мае некоторые общественные организации обратились к Федеральной торговой комиссии США с просьбой расследовать сообщения о том, что TikTok так и не удалила видео и личные данные детей.

Представитель TikTok заявил, что компания «серьезно относится к безопасности всех пользователей».

TikTok – приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.