Трем белым американцам, подозреваемым в убийстве афроамериканца Ахмада Орбери, предъявлены официальные обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами, передает в четверг телеканал NBC News.

Отец и сын Грегори и Трэвис Макмайклы были арестованы 8 мая, хотя застрелили Орбери еще в феврале. Арест произошел на волне общественного возмущения после того, как в сети появилось видео убийства. Еще одним обвиняемым стал сосед Макмайклов, который снимал происходящее. Президент США Дональд Трамп пообещал разобраться в деле.

Бюро расследований штата Джорджия предоставило видеоматериалы, на которых видно, как Грег и Трэвис Макмайклы вместе с Уильямом Брайаном целенаправленно гнались на грузовиках за Орбери и пытались окружить его. Согласно материалам бюро расследований, Орбери получил три огнестрельных ранения: первое — в грудь, второе — в руку, третье — снова в грудь, после которого умер.

Макмайклы погнались на автомобиле за Орбери, который совершал пробежку в их районе и которого они на неизвестных основаниях заподозрили в ограблении по соседству. Когда вооруженные мужчины настигли Орбери, тот попытался вырвать оружие из рук одного из них и был убит. Семья погибшего заявляет, что Орбери стал жертвой расовых предрассудков в отношении афроамериканцев.