Истребители поднялись в воздух в США для перехвата небольшого самолета, приблизившегося к гольф-клубу в городе Бедминстер, штат Нью-Джерси, куда направлялся президент США Дональд Трамп, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД).

По его информации, одномоторный двухместный самолет RV-7 вторгся в запретную для полетов зону и не отвечал на попытки связаться. Истребители перехватили его и сопроводили до ближайшего аэродрома.

Опасности для президента этот инцидент не представлял, отметили в Секретной службе США.