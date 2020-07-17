Более 75 тысяч случаев коронавирусной инфекции выявлено в США в течение 24 часов — самый высокий суточный показатель с начала пандемии COVID-19, сообщает газета New York Times со ссылкой на собственные подсчеты.

По информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, предыдущий антирекорд состоялся в среду — 67,4 тысячи случаев заражения.

По данным университета, за все время в США выявили 3 499 398 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 137 тысяч человек. Выздоровели более миллиона заразившихся.