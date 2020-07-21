Сотрудники министерства внутренней безопасности США будут уполномочены собирать данные о сторонниках протестов, угрожающих повредить или уничтожить государственные мемориалы и памятники, сообщает издание Washington Post со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Согласно газете, в данном документе содержатся указания персоналу «по сбору и представлению информации, касающейся различных действий в контексте повышенной угрозы памятникам, мемориалам и статуям». Документ санкционирует отслеживание постов в социальных сетях, а также использование средств массовой информации для предотвращения угрозы вандализма. В документе не уточняется, о каких именно памятниках идет речь, а также не указано, должны ли они являться частью федеральной собственности.

Отмечается, что ведомство не может заниматься прослушиванием телефонных разговоров, однако может обратиться с такой просьбой к другим федеральным учреждениям – в частности, к ФБР.

При этом в документе строго запрещается любой вид разведывательной деятельности «лишь с целью отслеживания действий, попадающих под защиту Первой поправки» или направленный на сдерживание свободы слова, отмечает газета. Любая собранная информация должна быть удалена в течение 180 дней в том случае, если она более не требуется для другой правительственной миссии. При этом ведомство может делиться данными с рядом других органов, сообщается в документе.

По всем США на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

Президент США Дональд Трамп ранее распорядился арестовывать всех, кто пытается разрушить или совершает акты вандализма в отношении памятников на территории страны, и пригрозил злоумышленникам 10 годами тюремного заключения.