Генеральный прокурор США Уильям Барр формирует целевую группу для противодействия «антиправительственным экстремистам», сообщает газета Washington Post со ссылкой на служебный документ.

Как отмечает газета, в документе Барр написал, что на фоне мирных протестов антиправительственные экстремисты «участвовали в неоправданных актах насилия, направленных на подрыв общественного порядка».

«Среди прочих противоправных действий эти экстремисты совершали жестокие нападения на офицеров полиции и других правительственных должностных лиц, уничтожали государственную и частную собственность и угрожали ни в чем не повинным людям», — приводит издание цитату из документа, который Барр адресовал подразделениям минюста США и прокурорам.

Согласно документу, рабочую группу возглавят прокуроры США Крейг Карпенито и Эрин Нили Кокс. В группу также войдут представители ФБР и отделений федеральной прокуратуры, пишет издание. Барр указал, что группа будет собирать информацию об «экстремистски настроенных лицах, сетях и движениях» и передавать эти данные местным правоохранительным органам.

Помимо этого группа будет обучать местные власти и предоставлять ресурсы, чтобы помочь им в преследовании антиправительственных экстремистов.

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