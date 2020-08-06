Правительство Республики Корея рассматривает вопрос о возможности начала бартерных обменов товарами с КНДР. Об этом сообщает в четверг телеканал KBS со ссылкой на данные министерства объединения.

По его сведениям, представители южнокорейского союза сельскохозяйственных кооперативов «Воссоединение Кореи» и торговая компания из народно-демократической республики «Кэсон корё-инсам» подписали на встрече в Пекине при посредничестве китайской стороны договор о бартерном обмене северокорейского черничного ликера на южнокорейский сахар. Помимо алкоголя, из КНДР планируется поставлять на Юг сладости, чаи, напитки и биологически активные добавки.

Ранее новый министр объединения Республики Корея Ли Ин Ён высказывал намерение вдохнуть жизнь в зашедшие в тупик межкорейские отношения путем возобновления товарообмена между двумя странами. В случае одобрения проекта правительством продукция с Севера будет ввезена на Юг впервые за 10 лет после введения Сеулом односторонних санкций в отношении Пхеньяна.

24 мая 2010 года Ли Мён Бак, занимавший в то время занимал пост президента Республики Корея, ввел запрет на все формы сотрудничества между Севером и Югом из-за нежелания КНДР взять на себя ответственность за потопление корвета ВМС «Чхонан».

Корабль раскололся надвое и затонул 26 марта 2010 года в Желтом море в результате сильного взрыва, причина которого не установлена. На борту находились 104 человека, погибли 46 моряков. В Сеуле и Вашингтоне в уничтожении корабля обвинили Пхеньян. КНДР назвала результаты расследования фальсификацией и потребовала допустить на место катастрофы своих военных экспертов. В Южной Корее ответили отказом. Из-за этого инцидента в отношениях между Севером и Югом наступил резкий спад.