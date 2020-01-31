В России зафиксированы два первых случая инфекции, которую вызывает новый тип коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Заболевшие – два гражданина Китая, в Забайкалье и Тюменской области. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и без температуры, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что риска распространения вирусной инфекции в России нет. Больные изолированы, их контакты проверены, передает «Медуза».

Голикова добавила, что Россия из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с РФ и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй, если те изъявят такое желание. По ее словам, в Ухане находятся 300 граждан РФ, в Хубэе — 341. По ее словам, россиянам дадут возможность выбора — остаться в Китае или вернуться, в случае решения уехать, они проведут две недели в карантине. Все граждане РФ, находящиеся на острове Хайнань , будут возвращены на родину до 4 февраля.