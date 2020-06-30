В Санкт-Петербурге силовики проводят массовые обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества. Об этом со ссылкой на источник в соответствующих структурах сообщает ТАСС.

Отмечается, что обыски идут по порядка 20 адресам. Информации о задержанных пока нет. Дело, по словам собеседника агентства, связано с мошенничеством и хищениями при строительстве военных объектов на территории города и области.

По информации 78.ru, в деле может идти речь о более 50 эпизодах получения взяток. Следствие полагает, что участники преступного сообщества создавали условия, при которых представители застройщиков были вынуждены предлагать им взятки.