Пакистанская оппозиция подвергла критике премьер-министра страны Имрана Хана, заявившего, что лидер террористической сети «Аль-Каида»* (запрещена в РФ) Осама бен Ладен погиб смертью мученика, сообщает местная газета Dawn.

В четверг премьер, выступавший в парламенте, коснулся вопроса отношений с США и заявил, что американцы «пришли в Абботтабад и убили, подвергли смерти мученика Осаму бен Ладена».

«Имран Хан назвал Осаму бен Ладена шахидом. Бен Ладен принес терроризм на нашу землю, он был закоренелый террорист, и премьер называет его шахидом?», — заявил Хаваджа Асиф, один из лидеров партии Пакистанская мусульманская лига.

Глава Пакистанской народной партии Билавал Бхутто-Зардари в свою очередь посчитал, что ремарка премьера согласуется с «его историей умиротворения воинственного экстремизма».

К полемике подключился специальный помощник главы правительства Шахбаз Джилл. «К вопросу о выступлении премьер-министра в Национальной ассамблее: как разъясняется, он дважды употребил слово «убит» в отношении бен Ладена. Необоснованная попытка (критики) дома и за рубежом с ясной целью выставить его слова без необходимости неоднозначными», — написал советник премьера в Twitter.

Осама бен Ладен был главарем запрещенной в России и других странах террористической организации «Аль-Каида»*, взявшей на себя ответственность за теракты 11 сентября 2001 года в США. Бен Ладен был уничтожен в ходе антитеррористического рейда США в Пакистане в 2011 году.

Террористическая организация, запрещенная в России