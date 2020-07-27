Следственный комитет России проводит доследственную проверку на причастность бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к совершению убийства и покушению на убийство местных предпринимателей.

Как отметил источник в правоохранительных органах, еще четырех фигурантов также проверяют на причастность к преступлениям, совершенным по статьям УК РФ "Убийство" и "Покушение на убийство".

Уголовное дело по этим статьям возбудили еще в 2004 году. Оно связано с преступлениями, которые были совершены в одном из сел региона в период 2003-2004 годов. Целью покушений были предприниматели, занимавшиеся ломом черных, а также цветных металлов.

Ранее стало известно, что Сергея Фургала обвиняют в организации убийств в 2004-2005 годах. В случае, если приговор вынесут до конца года, то экс- губернатору грозит пожизненный срок. Сам он своей вины не признал.