Правоохранительные органы пресекли «сходку» криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Газете стало известно, что в заведении на Алтуфьевском шоссе собрались около 30 человек. В ходе операции по задержанию один человек оказал сопротивление. В результате он получил огнестрельное ранение.

Как сообщает телеканал «РЕН ТВ», правоохранители узнали о том, что в кафе собрались от 80 до ста человек, которые имеют отношение к этническим преступным группировкам.

Подчеркивается, что находившиеся внутри открыли двери добровольно, однако лишь через два часа. У них изъяли четыре травматических пистолета с разрешениями. Предварительно, в отделение полиции доставлены более 20 человек.