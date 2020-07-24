Утечка хлорида железа произошла на нефтехимическом предприятии компании Kem One во французском департаменте Буш-дю-Рон на берегу Средиземного моря, загрязнив акваторию, сообщает портал Midi Libre.

Завод компании Kem One подпадает под действие директивы SEVESO о предотвращении и контроле за природными и техногенными катастрофами. Уточняется, что токсичное вещество оказалось в море из-за течи в резервуаре для хранения.

Площадь пятна, образовавшегося в море после утечки в ночь на четверг, составляла несколько гектаров, однако спустя сутки вещество частично растворилось, дополняется в сообщении.

По информации газеты Parisien, химикат опасен для морских жителей — от моллюсков до рыб и млекопитающих, а также для людей, которые решат искупаться в загрязненной воде.

Морская префектура Средиземноморья выпустила распоряжение, согласно которому в районе загрязнения временно запрещено купаться, заниматься парусным спортом, ловлей рыбы и подводными погружениями.