Индийские и китайские военные начали демонтаж временных сооружений в Ладакхе и отвели части от линии соприкосновения сторон, сообщает газета The Hindu со ссылкой на военные источники.

«Китайские войска сместились на два километра от места соприкосновения в Галване. Временные сооружения сносятся обеими сторонами», — сказал собеседник газеты.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление сил в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным официального Нью-Дели, в результате инцидента с индийской стороны погибли 20 солдат. Информации о числе погибших и пострадавших с китайской стороны обнародовано не было.

Газета отмечает, что для разрешения ситуации командующие китайскими и индийскими военными в регионе провели несколько встреч. Согласно плану, принятому на их последней встрече, прошедшей 30 июня, сначала войска отойдут во всех «горячих» точках – долине Галван, в районах Пангонг Цо и Хот-Спрингс. После этого будет рассмотрена ситуация в «глубинных зонах», таких как равнины Депсанга, где Китай накопил войска.