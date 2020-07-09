Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии выросло до 20 – еще десять человек скончались в больницах региона во вторник и в среду, пропавшими числятся семь человек, предположительно, сгоревших на месте, сообщают местные СМИ.

«По последней информации властей, уже 20 человек погибли в результате ожогов, полученных при взрыве грузовика на обочине шоссе «Сьенага — Барранкилья» в районе Тасахеры в Магдалене (департамент на севере страны — ред.)», — говорится в материале издания Tiempo.

В понедельник в муниципалитете Пуэбловьехо на севере Колумбии перевернулся бензовоз. Местные жители с канистрами столпились у автоцистерны, после чего произошел взрыв.

По данным издания, помимо 20 погибших и 39 раненых, которые с ожогами 80-90% тела доставлены в больницы Вальедупара, Барранкильи и Боготы, пропавшими числятся 7 человек. Предположительно, они сгорели при взрыве.