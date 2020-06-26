Северная Корея не стала проводить демонстрации против США по случаю 70-й годовщины начала Корейской войны, передает агентство Рёнхап.

Как сообщает агентство, КНДР в прошлом ежегодно проводила массовые антиамериканские митинги на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне 25 июня, но пропустила это мероприятие в 2018 и 2019 годах после встреч северокорейского лидера Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре и Ханое.

Северокорейские СМИ, в том числе официальный печатный орган Трудовой партии газета «Нодон Синмун» и Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), и в этом году не сообщили ни о каких антиамериканских массовых акциях к дате начала войны.

В четверг Северная Корея опубликовала доклад Института разоружения и мира МИД, в котором пообещала наращивать «силу для сдерживания постоянных ядерных угроз со стороны США», отметив, что политика Вашингтона стала более «агрессивной» после саммита США-КНДР в Сингапуре.

Корейская война — вооруженный конфликт между Корейской Народно-Демократической Республикой (Северная Корея) и Республикой Корея (Южная Корея) — началась 25 июня 1950 года и продолжалась до 1953 года. Она велась с участием на стороне КНДР контингента Китая и специалистов и частей ВВС СССР, на стороне Южной Кореи – вооруженных сил США и ряда государств в составе многонациональных сил ООН. Официально война до сих пор не завершена.