СПОРТ

СМИ: В Казахстане может пройти турнир UFC

09:43 26/02/2020

В Казахстане планируется провести бои Абсолютного бойцовского чемпионата, пишет MMA Junkie.

По информации издания, турнир UFC намечен на 13 июня, вероятным местом проведения боев названа 30-тысячная «Астана Арена» в Нур-Султане.

Сообщается также, что первый казахстанский боец в UFC Шавкат Рахмонов выступит в Лондоне 21 марта. Он встретится в полусреднем весе с Бартошем Фабински из Польши.

Напомним, ранее спортсменка из Кыргызстана Валентина Шевченко защитила чемпионский титул в наилегчайшем весе в UFC, отправив в нокаут американку Кэтлин Чукуган.



