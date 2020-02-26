СПОРТ
СМИ: В Казахстане может пройти турнир UFC
09:43 26/02/2020
В Казахстане планируется провести бои Абсолютного бойцовского чемпионата, пишет MMA Junkie.
По информации издания, турнир UFC намечен на 13 июня, вероятным местом проведения боев названа 30-тысячная «Астана Арена» в Нур-Султане.
Сообщается также, что первый казахстанский боец в UFC Шавкат Рахмонов выступит в Лондоне 21 марта. Он встретится в полусреднем весе с Бартошем Фабински из Польши.
Напомним, ранее спортсменка из Кыргызстана Валентина Шевченко защитила чемпионский титул в наилегчайшем весе в UFC, отправив в нокаут американку Кэтлин Чукуган.